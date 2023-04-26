Living Security Training

Date du dernier test d'intrusion
2023-04-26
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
yes
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
SAML SSO through: Okta, Azure, OneLogin, Ping and all other IDPs that support SAML
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
help@livingsecurity.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
Auth0, LaunchDarkly, Hubspot
Utilise la rotation de jeton
no