Party on Slack

Règle de conservation des données
ユーザーデータは、ユーザーがアプリをアンインストールするか、手動でデータを削除するまで保持されます。
Règles d’archivage et de suppression des données
ユーザーデータは、アンインストール時または明示的なユーザーの削除要請時に削除されます。この時点以降、ユーザーデータをアーカイブすることはありません。
Règle de stockage des données
ユーザーデータは、Heroku PostgreSQLに安全に保存されます。
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
データは、PostgreSQLデータベースを使用してHerokuインフラストラクチャ上でホストされています。
Société chargée de l’hébergement des données
Heroku
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
gpt, claude, gemini, grok, plamo
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
LLMとのやり取りやプロンプトは、アプリによって保持されません。これらはユーザーのSlackワークスペース環境に直接投稿され、データベースには保存されません。
Politique de confidentialité des données du LLM
このアプリは、ユーザーが提供するAPIキーを使用してLarge Language Models（LLM）にアクセスします。すべてのやり取りはユーザー環境ごとに分離されており、アプリはLLM処理データを保存しません。
Politique de résidence des données des LLM
LLMデータの所在地は、ユーザーが提供するAPIキーと設定に依存します。LLMデータはアプリ自体には保存されません。