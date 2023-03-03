Date du dernier test d'intrusion
2023-03-03
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
yes
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Yes, based on client-specific integration request
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
support@campfiresocial.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
Auth0 (User Authentication)
Sendgrid (Email notifications)
Slack (Notifications)
AWS SDK (Platform interaction with AWS services on the backend)
Utilise la rotation de jeton
no