Règle de conservation des données
Our policy is to retain user data solely for the purpose of delivering our services. If there is no legitimate reason for us to keep user data, we will delete it within a month. However, data that must be kept by law, such as payment data for tax purposes, will be retained as long as necessary and no longer.
Règles d’archivage et de suppression des données
To request deletion of user data, please send an email to: support@polite.pro
Règle de stockage des données
Data is stored in our hosting provider’s data centers. We have well-tested backup and restoration procedures. Data is automatically backed up nightly.
Site(s) de centre de données
Irlande
Détails sur l’hébergement des données
We use cloud based hosting
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs