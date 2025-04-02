Règle de conservation des données
Per our privacy policy: "We store information we collect for as long as necessary to carry out the purposes for which we originally collected it and for other legitimate business purposes, including to meet our legal, regulatory, or other compliance obligations. We store your audio and video information, including information derived therefrom, in accordance with our internal policies, but in no case for longer than 2 years. For paid accounts, we will store your data until you (i) stop paying, or (ii) request that we delete some or all of your data."
Règles d’archivage et de suppression des données
Per our privacy policy: "You may update and correct certain account information at any time by logging into your account or emailing us at privacy@read.ai. If you wish to delete your account, review the "How to Delete My Account" instruction (https://support.read.ai/hc/en-us/articles/12616698040339-How-do-I-delete-my-account?) or email us at privacy@read.ai with your account information, but note that we may retain certain information as required by law or for our legitimate business purposes."
Règle de stockage des données
All data is transmitted using TLSv1.2 and stored encrypted at rest with controls audited annually as part of Read AI, Inc.'s ongoing SOC2 compliance program.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI GPT-4.1
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
OpenAI does not have permission to retain or use Read AI customer data to train its models or improve its own products. Any data shared is solely for the purpose of providing the requested service, and not for OpenAI’s independent use or model training.
Politique de confidentialité des données du LLM
All customer data processed by Read AI, including any data that may be sent to external vendors such as OpenAI, is housed in the United States.
Politique de résidence des données des LLM
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