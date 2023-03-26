Règle de conservation des données
Stickers for Slack does not store any user messages, files, or content from Slack conversations. The only data temporarily retained is anonymized sticker search metadata (e.g., most-used search terms), which is stored for up to 7 days to help improve sticker relevance and performance. After this period, all metadata is automatically deleted.
Règles d’archivage et de suppression des données
Stickers for Slack does not archive customer data. Any data used during sticker generation (such as a search term or trigger mention) is processed in-memory and not saved to long-term storage. If any temporary metadata is stored (e.g., sticker popularity stats), it is automatically removed after 7 days. Additionally, when a user or workspace uninstalls the app or requests deletion, all associated data is immediately and permanently deleted from our systems within 24 hours.
Règle de stockage des données
Stickers for Slack stores only temporary, non-personal metadata (like search frequency or performance logs) in a secure, encrypted cloud environment hosted by a trusted third-party provider. No personal messages, private content, or identifiable user data is stored. All sticker-related processing occurs in-memory or is logged without identifiable references. We do not store files, messages, or DM/channel content. All systems are access-controlled, encrypted at rest and in transit, and regularly audited for security best practices.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
DigitalOcean
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no