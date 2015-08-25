Harmonia helps your team work better, together, by sharing responsibility to recurring and one-off tasks around the whole team. By automatically and fairly distributing responsibilities, everyone in the team pitches in. Assignments are visible to everyone via email and/or Slack, so there's never any doubt who is responsible.
Harmonia pourra voir :
Harmonia pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
All data is hosted securely on our deployment VPS.
Société chargée de l’hébergement des données
Linode
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
As required by GDPR, we action all requests made to delete user information from our systems. We don't retain any information if users delete their accounts.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
admin@harmonia.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)