Règle de conservation des données
We will retain user data as long as a user has an account.
Règles d’archivage et de suppression des données
We will remove user data, when a user deletes his/her account and request deletion of all activity information.
Règle de stockage des données
Our bot for Slack adheres to the principle of data minimization, storing only the necessary information required for its operation. Any data collected is retained for a limited period, after which it is securely deleted. We prioritize data security, employing robust encryption and access controls. We maintain transparency about our data practices, informing users about the data we collect, its use, and retention period. Lastly, we uphold users' rights to access and request deletion of their data, ensuring compliance with legal standards, including GDPR.
Site(s) de centre de données
Allemagne, États-Unis
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
openai gpt4o
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
By default, OpenAI retains API inputs and outputs for up to 30 days for abuse monitoring, after which the data is deleted unless legally required to be kept longer
Politique de confidentialité des données du LLM
OpenAI maintains control and custody of data processed through their API services, securely storing it on their own infrastructure
Politique de résidence des données des LLM
OpenAI does not currently offer specific data residency options, as data is processed and stored on their global infrastructure