Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données We will retain user data as long as a user has an account.

Règles d’archivage et de suppression des données We will remove user data, when a user deletes his/her account and request deletion of all activity information.

Règle de stockage des données Our bot for Slack adheres to the principle of data minimization, storing only the necessary information required for its operation. Any data collected is retained for a limited period, after which it is securely deleted. We prioritize data security, employing robust encryption and access controls. We maintain transparency about our data practices, informing users about the data we collect, its use, and retention period. Lastly, we uphold users' rights to access and request deletion of their data, ensuring compliance with legal standards, including GDPR.

Site(s) de centre de données Allemagne, États-Unis

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://www.getdot.ai/legal

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) openai gpt4o

Confirmer les paramètres de conservation des LLM By default, OpenAI retains API inputs and outputs for up to 30 days for abuse monitoring, after which the data is deleted unless legally required to be kept longer

Politique de confidentialité des données du LLM OpenAI maintains control and custody of data processed through their API services, securely storing it on their own infrastructure