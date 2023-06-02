AI Pitch Deck Generator

Règle de conservation des données
We will only keep your personal information for as long as it is necessary for the purposes set out in this privacy notice, unless a longer retention period is required or permitted by law (such as tax, accounting, or other legal requirements). No purpose in this notice will require us keeping your personal information for longer than 10 years.
Règles d’archivage et de suppression des données
PitchBob remove data by request on hi@pitchbob.io
Règle de stockage des données
When we have no ongoing legitimate business need to process your personal information, we will either delete or anonymize such information, or, if this is not possible (for example, because your personal information has been stored in backup archives), then we will securely store your personal information and isolate it from any further processing until deletion is possible.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
GPT4
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Default settings. No additional settings for data storage were made
Politique de confidentialité des données du LLM
We do not use data tenancy
Politique de résidence des données des LLM
We don't use