Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données BackEngine retains customer data for as long as an account is active or in accordance with our agreements with customers, unless required by law to dispose of data earlier or retain it longer.

Règles d’archivage et de suppression des données BackEngine disposes of customer data within 30 days of a request by a current or former customer or in accordance with the customer's agreement with BackEngine. We may retain data necessary for legal obligations, dispute resolution, and enforcing agreements.

Règle de stockage des données All data is encrypted at rest and in transit. We generate a unique encryption key for each customer, and customers can revoke their encryption key at any time, rendering associated data unusable.

Site(s) de centre de données États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Our infrastructure is hosted in North American AWS data centers.

Société chargée de l’hébergement des données AWS

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://www.backengine.com/processors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) We use enterprise-tier models from OpenAI and Anthropic.

Confirmer les paramètres de conservation des LLM All data processed by LLMs follows our standard data retention policies.

Politique de confidentialité des données du LLM Customer data processed using our AI features will not be used to train machine learning models, except as expressly described in the OpenAI and Anthropic terms and conditions.