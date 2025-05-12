Top Story Turtle

Règle de conservation des données
The News Movement does not store any user data, the only data stored is the workspace information for sending messages to the user.
Règles d’archivage et de suppression des données
The News Movement does not store any user data.
Any information related to the workspace is removed upon uninstallation.
Règle de stockage des données
We store only minimal workspace metadata (like workspace ID and tokens) needed for app functionality. No user-generated content or personal data is stored. All data is encrypted and used solely to support the Slack integration.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
gpt-3.5-turbo-0125
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
We do not use any Slack conversation data to train AI models. All data is processed ephemerally and not retained after the analysis is complete.
Politique de confidentialité des données du LLM
No user data is retained by the LLM service after processing.
Politique de résidence des données des LLM
All data is processed in US data centers. No data is transferred outside of these regions.