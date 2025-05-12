Top Story Turtle

Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données The News Movement does not store any user data, the only data stored is the workspace information for sending messages to the user.

Règles d’archivage et de suppression des données The News Movement does not store any user data. Any information related to the workspace is removed upon uninstallation.

Règle de stockage des données We store only minimal workspace metadata (like workspace ID and tokens) needed for app functionality. No user-generated content or personal data is stored. All data is encrypted and used solely to support the Slack integration.

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) gpt-3.5-turbo-0125

Confirmer les paramètres de conservation des LLM We do not use any Slack conversation data to train AI models. All data is processed ephemerally and not retained after the analysis is complete.

Politique de confidentialité des données du LLM No user data is retained by the LLM service after processing.