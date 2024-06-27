Ironclad EU

Règle de conservation des données
At minimum, we will retain your information for as long as needed to provide you services, and as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements. Ironclad may maintain some or all of this data in its archives even after it has been removed from the Site. When a customer terminates their contract with Ironclad, Ironclad destroys all copies of customer data within 90 calendar days of contract termination or within 30 days upon request.
Règles d’archivage et de suppression des données
At minimum, we will retain your information for as long as needed to provide you services, and as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements. Ironclad may maintain some or all of this data in its archives even after it has been removed from the Site. When a customer terminates their contract with Ironclad, Ironclad destroys all copies of customer data within 90 calendar days of contract termination or within 30 days upon request.
Règle de stockage des données
Ironclad securely manages customer data using Google Cloud Platform (GCP), providing a high-availability and resilient cloud environment. Customer data is encrypted at rest within GCP to ensure data security and integrity throughout its storage lifecycle. When a customer contract ends, archived data is retained for up to 90 days, during which it remains securely stored for compliance, backup, and recovery purposes. After this 90-day period, all archived data is securely destroyed, ensuring no customer data persists in Ironclad’s systems. Access to stored data is tightly controlled, with only authorized personnel granted access, safeguarding customer information throughout its storage duration.
Site(s) de centre de données
Belgique
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud, MongoDB
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no