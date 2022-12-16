Date du dernier test d'intrusion
2022-12-16
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
yes
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Any SAML based SSO - Azure, Okta, OneLogin, Google, etc
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@recognizeapp.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
Stripe, Mandrill, Twilio
Utilise la rotation de jeton
no