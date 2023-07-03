電子印鑑GMOサイン for Slackは、「GMOサイン」にログインする事なくSlack上で署名依頼や進捗状況の確認ができるアプリです。電子印鑑GMOサイン for Slackの機能一覧 [署名依頼] ：Slackにファイルを投稿し、本アプリを通して「GMO サイン」で署名依頼を行うことができます。 [承認依頼] ：Slackのワークスペース内で承認フローを回すことができます。 [依頼状況確認] ：署名依頼や承認依頼の状況をホームタブから一覧で確認することができます。 [依頼通知] ：署名依頼や承認依頼を受けた場合は、Slackで通知を受け取ることができます。電子印鑑GMOサイン for Slackを使って円滑な業務を実現しませんか？
電子印鑑GMOサイン for Slack pourra voir :
電子印鑑GMOサイン for Slack pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
お客様からPCIソリューションズ株式会社に個人情報の削除を依頼された場合は、手動で削除します。
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
slack-gmosign@pci-sol.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)