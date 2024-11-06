Règle de conservation des données
We will retain data as is necessary to maintain operation of the AnswerHub. This includes the user IDs and questions/answers provided by users in the Web Interface.
Règles d’archivage et de suppression des données
We will remove any user data upon request from an admin of an AnswerHub account.
Règle de stockage des données
We will store any essential user data indefinitely, as long as the AnswerHub account associated with this user data remains active.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Société chargée de l’hébergement des données
Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Meta Llama 3 hosted on Groq
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Groq, Inc will not retain your personal information longer than is allowable by United States law.
Politique de confidentialité des données du LLM
Groq, Inc operates in the United States, and all personal information processed through its services, including data from LLM interactions, is stored and managed within the United States.
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