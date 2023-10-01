Effortlessly Request, Approve & Deny Approvals with just /approval command from Slack. Approval Buddy streamlines approvals for your team directly within your Slack workspace. Quickly create requests with slash commands and shortcuts.

Then, sit back as Approval Buddy automatically collects approvals and updates you if a request is fully approved or denied. Key Features: * Easy request approvals from any chat

* Automated approval collection

* Timely approval updates

* Discuss approvals in private channels

* Auto-archived discussion channels

* Reminders to follow up or nudge approvers

* Create Approval Templates for complex approval structures

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