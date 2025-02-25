Règle de conservation des données
Databook shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived. Data owners, in consultation with legal counsel, may determine retention periods for their data.
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Règles d’archivage et de suppression des données
Databook shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived. Data owners, in consultation with legal counsel, may determine retention periods for their data.
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Règle de stockage des données
Databook shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived. Data owners, in consultation with legal counsel, may determine retention periods for their data. App related Data (e.g., Slack User to Databook User mapping) is stored on AWS in the United States.
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Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI gpt-4o, Anthropic Claude 3.5 Sonnet
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Databook retains data as needed for business, regulatory, or contractual purposes. Customer data is kept up to 30 days post-contract unless stated otherwise. System logs are retained for 18 months before secure disposal or archiving.
Politique de confidentialité des données du LLM
We use a multi-tenant architecture with logical data isolation to keep customer data separate and secure. Data is accessible only within the same tenant, with strict controls preventing cross-tenant access.
Politique de résidence des données des LLM
Customer data is stored and processed in US-based data centers (US-East, US-West). We comply with GDPR, CCPA, and use SCCs for cross-border transfers. Our third-party providers, like AWS, adhere to strict data residency regulations and certifications.