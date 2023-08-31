Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Mermaid charts and their PNG renderings are not stored on our servers. They are generated on the fly and immediately uploaded to your Slack workspace. Even if the upload fails or is canceled, we don't persist any copy. You can always reach out to hello@mermaid-preview.com for additional support or questions.

Règles d’archivage et de suppression des données Mermaid charts and their PNG renderings are not stored on our servers. They are generated on the fly and immediately uploaded to your Slack workspace. Even if the upload fails or is canceled, we don't persist any copy. You can always reach out to hello@mermaid-preview.com for additional support or questions.

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Société chargée de l’hébergement des données Fly.io / Upstash