competibot

Règle de conservation des données
Our app maintains a minimalistic approach to data retention, focusing on the essentials to ensure seamless functionality. We store Slack information identifiers, participant pseudonyms, and match results.
Règles d’archivage et de suppression des données
Our app includes a `/delete_latest_game` command, accessible to all users at no cost, enabling immediate deletion of the most recent game data. Additionally, for a comprehensive data removal, users can request complete data deletion through a survey on our website.
Règle de stockage des données
We only store essential data such as Slack information identifiers, participant pseudonyms, and match results. Our storage solutions are selected based on their reliability and compliance with industry-standard security measures.
Site(s) de centre de données
Irlande
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no