Welcome to the Ultimate Office Showdown! :sports_medal: Looking to spice up your office (or remote) culture with some friendly competition? competibot has you covered! With a dynamic leaderboard, your team can track epic 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, or Free-For-All battles (3–8 players), record wins, losses, and draws — and even undo the last match if someone fat-fingered the results. :trophy: Why Your Team Will Love It: • :crossed_swords: Multiple Game Modes – Classic 1v1 duels, team battles (2v2, 3v3, 4v4), and chaotic FFAs for up to 8 players.

• :handshake: Draw & Undo Support – Record ties using /..._draw commands, or undo a match with /delete_latest_game.

• :bar_chart: Real-Time Ranking – Automated ELO-style scores with arrows showing who's climbing or dropping.

• :computer: Play Anywhere – Seamless in Slack, whether you're in-office or remote.

• :office: Boost Team Spirit – Fun, competition, and engagement that brings people together. :sparkles: 30-Day Free Trial

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That’s cheaper than a coffee run — and the bragging rights? Priceless. :coffee: Ready to compete? Let the games begin! :video_game: