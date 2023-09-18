The +Reception App for Slack is intended for use with the iOS +Reception Cloud application. When paired together +Reception App for Slack and +Reception Cloud help to streamline your company's visitor experience. Upon arrival visitors use the app to notify you of their arrival and by posting a notification to Slack you can ensure that any visitors are not left waiting!Some features of the application may only be accessible via in-app purchases. For information on our pricing please visit the app store page: https://apps.apple.com/app/%E5%8F%97%E4%BB%98%E9%9B%BB%E8%A9%B1-cloud/id6460648050
Reception pourra voir :
Reception pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
We retain your personal information for as long as necessary to provide the app functionality and comply with our legal obligations.
Règles d’archivage et de suppression des données
You can delete your personal information from the app at any time via the app's settings or by uninstalling the app from your device. Additionally, you can revoke the app's access to your Slack account at any time by going to [https://slack.com/apps/manage] and removing the app from your authorized apps list.
Règle de stockage des données
We will store customer data in accordance with local laws of the regions in which the +Reception Cloud iOS application is available.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
You can delete your personal information from the app at any time via the app's settings or by uninstalling the app from your device. Additionally, you can revoke the app's access to your Slack account at any time by going to [https://slack.com/apps/manage] and removing the app from your authorized apps list.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
support@ageet.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)