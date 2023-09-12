Règle de conservation des données
Synergita OKR will retain customers data such as Objectives, Key results and their progress and logs until it removes by user or account suspension.
Règles d’archivage et de suppression des données
Synergita OKR will archive customers data after account suspension because of not subscribing or extending subscription and after 90 days it will be deleted.
Règle de stockage des données
Synergita OKR will store customers data in AWS cloud storage services and AWS policy will be applied.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no