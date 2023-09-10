Daily Te Reo Māori

Règle de conservation des données
All retained data will be securely deleted from our database upon removal, rendering it irretrievable.
Règles d’archivage et de suppression des données
Users will not have access to their data after removal. Data will be permanently deleted.
Règle de stockage des données
Data is backed up daily, with backups retained for 30 days to ensure data integrity and availability.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
heroku
L’application/le service a des sous-processeurs
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