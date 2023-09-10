Want to spice up your daily kōrero and learn Aotearoa’s indigenous language? Daily Te Reo Māori is your companion for learning the beautiful language. Start sprinkling your chats on Slack, around the office water cooler, or at the dinner table with te reo Māori to impress your colleagues, friends and whānau. Every morning at 9 a.m., our app drops a Māori word or short phrase into a dedicated Slack channel. It’s not just a word; it’s a conversation starter, a brain tickler, and, yes… a wee bit of morning fun! Why did we create this? Because Te reo Māori is not just a language; it’s a bridge to understanding the rich Māori culture. Plus, languages are just cooler when they’re shared, right? Remember, it’s not just about learning a language; it’s about embracing a culture, connecting deeper with colleagues, and having a blast while doing so. Haere mai! Dive in, have fun! If you have suggestions for words or phrases, or if you’d like us to develop a Slack app for you, please feel free to drop us a line at hello@na.studio.