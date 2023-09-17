Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Wild Moose does not store raw logs or metrics. Only minimal metadata (e.g. investigation plans) is retained for active accounts. Upon account closure, data is marked as expired and retained for up to 7 years unless earlier deletion is requested.

Règles d’archivage et de suppression des données Wild Moose removes customer data within 30 days of account closure or POC completion, unless otherwise required. Customers may request deletion at any time. No raw observability data is archived.

Règle de stockage des données Only structured metadata is stored, encrypted at rest and in transit. All processing of logs and metrics is ephemeral. Data is stored in SOC 2-compliant environments, with no cross-region replication without consent.

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://app.drata.com/trust/9cb64ddc-0c38-11ee-865f-029d78a187d9

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) OpenAI models

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Wild Moose’s LLM is configured to process all inputs in-memory only. No Customer Data is stored, cached, or retained for training, fine-tuning, or logging purposes.

Politique de confidentialité des données du LLM Wild Moose’s LLM calls never shared between tenants.