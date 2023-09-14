Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
support@asirrera.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
ロボオペレータでは2023/09/15現在、以下のサードパーティと連携があります。
今後このリストは増えていく可能性があります。
・Gmail
・Googleスプレッドシート
・Microsoft Outlook
・Microsoft Teams
・Slack
・Box
・Excel Online
Utilise la rotation de jeton
no