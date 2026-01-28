Règle de conservation des données
ThoughtSpot will retain Customer Data for as long as the Workspace and ThoughtSpot account exists.
Règles d’archivage et de suppression des données
ThoughtSpot will remove Customer Data when a user is deleted from the workspace or when a user disconnects the App from their ThoughtSpot account.
Règle de stockage des données
Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. Data is continuously backed up to allow recovery from a major disaster.
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
ThoughtSpot Spotter uses foundational LLMs from the Azure OpenAI Service, specifically GPT-4T and GPT-4O, depending on the situation.
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
ThoughtSpot's AI does not retain customer data; it is deleted after processing.
Azure OpenAI GPT: Data is ephemeral, used only for query processing, with logging disabled.
Politique de confidentialité des données du LLM
Customer metadata is processed only within the context of the user's query and is isolated per tenant. ThoughtSpot does not use customer data to train or improve AI technologies.
Politique de résidence des données des LLM
Customer data is not persisted (or logged) as part of Microsoft Azure and OpenAI’s safety monitoring processes.
As such, data sent to the GPT models is ephemeral and to process a user’s query.