Meet Spotter, the most trusted enterprise analytics agent—now in Slack.

Powered by ThoughtSpot’s Agentic MCP Server, Spotter puts trusted agentic analytics directly into your flow of work. :chart_with_downwards_trend:Tag @ThoughtSpot Spotter in any channel or DM to ask business questions and get precise, defensible answers without leaving Slack. Spotter turns everyday Slack conversations into data-driven decisions with reliable, rich insights delivered in the moment. :brain:Spotter thinks and acts like a human analyst, so teams get answers they trust—not responses that just sound right. It breaks down questions, tests assumptions, refines results, and automatically reruns analysis when it detects errors. :mag:When connected to your workspace, Spotter generates full-picture reports and posts them directly to the Slack channels and DMs where teams collaborate and act. Important note: Spotter uses an LLM to interpret requests and reason over data. Our architecture is stateless with zero data retention, but AI responses may still be inaccurate or biased. Review and verify responses before acting on them.