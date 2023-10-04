Règle de conservation des données
Data is retained in accordance with governing laws and regulations:
Sarbanes-Oxley Act (SOX): Financial records must be retained for a minimum of seven years.
Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA): Requires the protection of nonpublic personal information, and the implementation of a comprehensive information security program.
Retention periods may be adjusted based on legal requirements, contractual obligations, or business needs. After the designated retention period expires, data will be securely deleted or destroyed.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data is archived and removed in accordance with the above data retention policy. For data that falls outside of those regulations or for questions please email help@mercury.com
Règle de stockage des données
All data is stored securely using modern encryption in our hosted cloud environment.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Hosted on cloud
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no