Règle de conservation des données
1. Data Collection: We only collect necessary data required for the functionality of our Slack app.
2. Storage: The data is stored securely, ensuring its privacy and integrity.
3. Usage: The data collected is strictly used for the intended purpose—improving user experience and application functionality.
4. Deletion: Data is deleted upon user request, account inactivity or termination of service.
5. Backup: Regular data backup is done to prevent loss, but doesn't exceed the necessary retention period.
6. Compliance: We comply with all local and international data privacy and protection laws.
Contact email: chatly@cardinalblue.com
Règles d’archivage et de suppression des données
1. Archiving: User data is archived after specified periods of inactivity.
2. Removal: Users can request data removal at any time. Upon receipt, we initiate the deletion process within 7 days.
3. Compliance: Our policies align with global data protection regulations.
Contact email: chatly@cardinalblue.com
Règle de stockage des données
1. Secure Storage: We store user data on secure servers with the encryption to prevent unauthorized access.
2. Data Transfer: We do not transfer data across borders unless necessary for providing our service.
3. Data Security: We implement stringent security measures, including encryption and access controls, to protect user data.
4. Compliance: Our storage methods adhere to international and local data protection laws.
Contact email: chatly@cardinalblue.com
Site(s) de centre de données
États-Unis
L’application/le service a des sous-processeurs
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