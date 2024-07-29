Règle de conservation des données
We retain customer data while they are using the product. Please refer to https://www.myko.ai/privacy-policy for more detail. To request data deletion, contact us at privacy@myko.ai
Règles d’archivage et de suppression des données
Règle de stockage des données
We store our data securely at AWS and we're SOC2 Type 2 compliant. Please refer to https://www.myko.ai/privacy-policy for more detail. To request data deletion, contact us at privacy@myko.ai
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
AWS: us-east-1
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
gpt-4o, gpt-4o-mini,claude-3-5-sonnet,gemini-2.0-flash
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Myko AI retains only essential data for service delivery. Metadata like table and column names is securely kept for AI performance; all other data is discarded when no longer needed. Client data is never used for model training.
Politique de confidentialité des données du LLM
Myko AI ensures secure client data isolation, preventing cross-access. Customer data is never shared with third-party AI. Only metadata like table/column names and user-defined keys is used to enhance AI, with strict isolation protocols.
Politique de résidence des données des LLM
Hosted on SOC 2 Type II certified AWS, Myko AI ensures secure data storage and compliance with strict security standards. AWS’s geographic hosting supports regional data residency, keeping data within specified jurisdictions as needed.