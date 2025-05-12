Cloudchipr

Règle de conservation des données
Our data retention policy is crafted to ensure responsible data management. We retain data for specific periods based on its type. For Slack, we only retain tokens, and these tokens are removed when a customer deactivates their account or removes the Slack integration.
Règles d’archivage et de suppression des données
We routinely archive data for redundancy and security reasons. Upon customer request, we initiate a secure removal process. Apart from Slack tokens, we do not retain any customer information on our side.
Règle de stockage des données
We store all sensitive data in the database. It is encrypted at rest with Cloud KMS (AWS KMS) and we use an in-transit encrypted connection to the database.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no