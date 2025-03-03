Règle de conservation des données
As part of our Data Protection Policy, Camino collects only the minimum amount of data required to provide our services and improve upon them.
Camino collects only the following values from Slack when necessary: First Name, Last Name, Work Email Address. Due to the nature of the services provided, this data will be retained for up to 90 days following the termination of your company's subscription with Camino or until deletion is requested. After terminating your Camino subscription, you can request to delete your data by emailing privacy@joincamino.com.
Règles d’archivage et de suppression des données
You can request to delete data after terminating your Camino subscription. This request can be made by emailing privacy@joincamino.com. Your data will be deleted from currently-running production systems and backups within one month after a deletion request is received.
Règle de stockage des données
We utilize Heroku and AWS to store our data within their respective PostgreSQL relational database and S3 object storage mediums. Data is encrypted at rest with AES-256, block-level storage encryption, via application-level encryption for sensitive information (e.g. credentials), and in transit via HTTPS/TLS 1.3. Our data centers are located within the USA.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Heroku and AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no