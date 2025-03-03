Camino: Seamless Employee Onboarding Automation

Camino is your onboarding assistant for overburdened People Ops and HR teams. We automate the onboarding process of new hires, ensuring a smooth and efficient integration into your organization. Designed for people teams, Camino streamlines communications, tasks, organization, and scheduling to create a cohesive onboarding experience. Problem Solved

Onboarding new hires is a manual, time consuming process with multiple stakeholders. Without the right tools, important tasks fall through the cracks while people teams' energies are spent on organizing tasks, not the new hire. Camino solves this problem by automating the entire onboarding process, from the moment a candidate is marked as "hired" in your ATS to their first day and beyond. This automation reduces manual effort, increases efficiency, and helps new hires feel welcomed and prepared from day one.

By automating key processes, HR teams can focus on what matters most -- creating a welcoming environment for new hires. Key Features

• Automated Task Management: Templatize common onboarding tasks such as assigning a buddy, creating onboarding plans, and sending welcome notes and emails. People teams can rest easy knowing the right communication is going out at the right moment.Seamless ATS Integration: Integrate Camino with your ATS to automatically trigger onboarding processes as soon as a candidate is hired.

• Communication Tools: Streamline communications between HR, new hires, and their support network to ensure everyone is on the same page.

• Organizational Efficiency: Keep all onboarding-related tasks, documents, and schedules organized in one place, making it easy to manage and track progress.

• Customizable Workflows: Create and customize onboarding workflows to fit the unique needs of your organization. How Camino Works in Slack

After installing Camino in Slack, you can expect:

• Automated Messages: New hires receive automated welcome messages and important information directly in Slack.

• Task Notifications: HR teams, managers, and buddies get notified of upcoming tasks and deadlines, ensuring nothing is missed.

• Task Completion: Stakeholders can select buddies, input onboarding plans, and do other important tasks within Slack. Integrations

Camino integrates seamlessly with:

1. Applicant Tracking Systems (ATS)

2. Email

3. Slack Build a Stronger Onboarding Program with Camino

Camino helps HR teams create a structured and supportive onboarding program, fostering strong relationships and ensuring new hires are set up for success. By automating routine tasks and streamlining communications, Camino allows HR professionals to focus on building a positive onboarding experience. Need assistance or have questions? Reach out to us at support@joincamino.com — we're here to help!