Procédure de demande de suppression de données

お客様登録のデータは、基本的には削除の場合においても参照することはございませんが、内容に応じて都度検討させていただきます。削除可能なデータへのリクエストは、削除手順をご案内いたします。ContractS CLMで解約処理がなされた場合、速やかに連携データは削除され、app for Slackで連携されたメッセージに記載されたリンクは無効となります。 In principle, we do not refer to customer registration data even in the case of deletion, but we will consider this on a case-by-case basis depending on the content of the data. If you make a request for deletion of data that can be deleted, we will provide you with the deletion procedure. If the cancellation is processed by ContractS CLM, the linked data will be deleted immediately and the link in the message from app from Slack will become invalid.