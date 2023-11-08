Règle de conservation des données
Coffee Pot retains customer data only for as long as necessary to operate the Slack app and provide its core functionality. Message content is not stored unless required for a specific feature, and metadata is retained only as long as needed for technical, operational, or legal reasons. Data is removed once it is no longer required to fulfill these purposes or when a customer requests deletion.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customer data is deleted as soon as it is no longer required for delivering the app’s functionality or for fulfilling legal obligations. Slack workspace owners or users may request deletion of their data at any time by contacting hi@flowifyapps.com
, and all associated data will be promptly removed. Coffee Pot does not store unnecessary message content and archives no long-term logs beyond operational needs.
Règle de stockage des données
Data is stored securely on Google Cloud Run and Firestore, with encryption in transit (TLS) and strict access controls. Only minimal data required for operating the Slack app—such as workspace metadata, user IDs, and interaction metadata—is stored. No unnecessary message content is retained. Website data is hosted on Cloudflare Pages, which also follows GDPR-compliant practices.
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted.
The Slack app backend runs on Google Cloud Run, and stored metadata is kept in Google Firestore. The website is hosted via Cloudflare Pages. All systems follow GDPR-compliant security measures.
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud, Cloudflare Pages (for website hosting)
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no