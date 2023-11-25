Règle de conservation des données
Simple Uptime data keeps data only during the time user uses the app in accordance to the Privacy Policy and Terms of Service. To prevent fraud, the data related to their team is deleted latest 24 months after uninstalling the application.
Règles d’archivage et de suppression des données
Simple Uptime will remove users data per request. If user has a paid plan, we reserve the right to wait one month until the paid period ends to ensure that payment is not disputed and there is no fraud involved.
Règle de stockage des données
Simple Uptime is committed to safeguarding your data and ensuring transparent, responsible data storage practices. We store data from your team and team members who have interacted with the bot. Data is stored securely on our servers, located in Europe.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud
Société chargée de l’hébergement des données
Neon
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no