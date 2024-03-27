Règle de conservation des données
収集した個人情報はユーザーの利用が終了し一定の期間が経過するまで保持します。
Règles d’archivage et de suppression des données
ユーザーは当社に対して個人情報及び個人に関わる当社が保持しているデータの開示,訂正，追加または削除（以下，「訂正等」といいます。）を請求することができます。
当社は，ユーザーから請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には，遅滞なく，お客様のデータおよびそのバックアップから当該個人情報の訂正等を行うものとします。
Règle de stockage des données
当社は、お客様情報を、TLSおよびデータの暗号化を用いて安全にデータベースに保存します。
Site(s) de centre de données
Japon
Détails sur l’hébergement des données
クラウドホスト（DynamoDB）
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no