Règle de conservation des données
The timr app for Slack limits data retention to only essential identifiers linking Slack and timr user accounts. No personal or operational data from Slack or timr is stored, ensuring a minimal data footprint.
Règles d’archivage et de suppression des données
Identifiers are retained only as long as necessary to maintain account linkage. Users have the right to request the deletion of these identifiers, aligning with GDPR compliance and user data control.
Règle de stockage des données
The app employs robust security measures to protect the stored identifiers. Despite the minimal data stored, the focus remains on ensuring the security and privacy of these identifiers.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Hetzner
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no