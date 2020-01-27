AskNicely is the easiest way to get customer feedback using the Net Promoter Score system. With Slack we push all the comments back into an #AskNicely channel so they can be quickly shared with your team. At AskNicely we totally love Slack and have built one of the most powerful integrations between any NPS platform and Slack. With our Slack Integration you can:

- Send a new survey response to a public channel.

- If a customer changes their comment, we update the Slack message in real time.

- We show all email replies to a survey response in Slack and update these as new emails are sent/received.

- Super powerful: You can use workflows to send a message to a certain Slack channel if your rules are met. AskNicely is completely FREE to get started. (Please note, for Slack integration a paid account is required.)