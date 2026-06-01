Règle de conservation des données
Our data retention policy is to retain the data indefinitely, unless a deletion request is made by the customer or is no longer needed.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customers can request a data purge at any time, and AutoRFP.ai will security dispose of it within 30 days.
Règle de stockage des données
AutoRFP.ai encrypts data at rest and in transit using AES-256 encryption.
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI via Azure, Anthropic via AWS, and Google Gemini models
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Prompts and generated content are stored securely for up to 30 days for abuse monitoring purposes. No prompts or completions are stored in the model itself.
Politique de confidentialité des données du LLM
Customer data is logically isolated and secured using technical measures such as transport encryption, compute security perimeter, and tokenisation of text. Customer interactions with the model are logically isolated and secured.
Politique de résidence des données des LLM
Data is processed within the customer-specified Azure geography. For standard deployments, data may be processed between regions within the specified geography for operational purposes. Data stored at rest remains in the customer-specified geography.