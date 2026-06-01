Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Our data retention policy is to retain the data indefinitely, unless a deletion request is made by the customer or is no longer needed.

Règles d’archivage et de suppression des données Customers can request a data purge at any time, and AutoRFP.ai will security dispose of it within 30 days.

Règle de stockage des données AutoRFP.ai encrypts data at rest and in transit using AES-256 encryption.

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://autorfp.ai/trust/subprocessors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) OpenAI via Azure, Anthropic via AWS, and Google Gemini models

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Prompts and generated content are stored securely for up to 30 days for abuse monitoring purposes. No prompts or completions are stored in the model itself.

Politique de confidentialité des données du LLM Customer data is logically isolated and secured using technical measures such as transport encryption, compute security perimeter, and tokenisation of text. Customer interactions with the model are logically isolated and secured.