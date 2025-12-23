Règle de conservation des données
Slack access tokens are retained only as long as the integration remains connected and valid. Customers can disconnect the integration at any time.
Règles d’archivage et de suppression des données
Access and refresh tokens are not archived or backed up separately. Once deleted or revoked, they are permanently removed from our systems.
Règle de stockage des données
Tokens are stored in our managed cloud PostgreSQL database with AES-256 encryption at rest and TLS in transit. Access is restricted to application services with least-privilege credentials.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no