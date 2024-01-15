Happenstance

Règle de conservation des données
Data from a user includes information about their social networks (e.g. who they are connected to, provided by them via upload), searches they run on our platform, account details, etc. Data is retained until it is requested to be deleted.
Règles d’archivage et de suppression des données
We delete data when a user deletes their account or if they request specific data to be deleted.
Règle de stockage des données
Data is stored in our Postgres database or AWS S3 with encryption and strict access control.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI and Anthropic
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
This passes through directly to OpenAI and Anthropic's policies. We do not do any training of LLMs ourselves.
Politique de confidentialité des données du LLM
This passes through directly to OpenAI and Anthropic's policies. We do not do any training of LLMs ourselves.
Politique de résidence des données des LLM
This passes through directly to OpenAI and Anthropic's policies. We do not do any training of LLMs ourselves.