Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données ‍We keep Personal Information related to your Account for as long as it is needed to fulfill the purposes for which it was collected, to provide our services, to deal with possible legal claims, to comply with our business interests and/or to abide by all applicable laws. Thereafter, we either delete Personal Information about you or de-identify it.

Règles d’archivage et de suppression des données All user data is deleted upon account deletion or by request. Users can delete their account in Circleback by going to Settings → Account.

Règle de stockage des données ‍The security of your Personal Information is important to us. We follow generally accepted, reasonable, and appropriate standards to protect the Personal Information submitted to us, both during transmission and once it is received. In deciding what is reasonable and appropriate we take into account the risks involved and the nature of the information.

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://security.circleback.ai

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) OpenAI, Anthropic. Learn more at https://security.circleback.ai.

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Customer data is not stored by LLM providers and is not used for training models. Learn more at https://security.circleback.ai.

Politique de confidentialité des données du LLM Data is processed in the United States. Learn more at https://security.circleback.ai.