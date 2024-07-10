Règle de conservation des données
We keep Personal Information related to your Account for as long as it is needed to fulfill the purposes for which it was collected, to provide our services, to deal with possible legal claims, to comply with our business interests and/or to abide by all applicable laws. Thereafter, we either delete Personal Information about you or de-identify it.
Règles d’archivage et de suppression des données
All user data is deleted upon account deletion or by request. Users can delete their account in Circleback by going to Settings → Account.
Règle de stockage des données
The security of your Personal Information is important to us. We follow generally accepted, reasonable, and appropriate standards to protect the Personal Information submitted to us, both during transmission and once it is received. In deciding what is reasonable and appropriate we take into account the risks involved and the nature of the information.
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Politique de confidentialité des données du LLM
Politique de résidence des données des LLM