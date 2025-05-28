Relevance AI

Règle de conservation des données
Our data retention policy ensures that customer data is maintained indefinitely while they remain subscribed to our services. This approach allows us to provide seamless and continuous service, ensuring that all necessary data is readily available to support customer needs and enhance their experience with our platform.
Règles d’archivage et de suppression des données
We prioritize customer control over their data, offering the flexibility to request data deletion at their convenience. This empowers customers to manage their data according to their preferences, ensuring that their information is only retained as long as they deem necessary. Upon request, we promptly and securely remove data, respecting customer privacy and compliance requirements.
Règle de stockage des données
We employ advanced encryption protocols both in transit and at rest, safeguarding data against unauthorized access and potential breaches. We use multi-factor authentication and continuous monitoring systems, to detect and respond to any security threats promptly. Regular security audits and compliance checks are conducted to maintain our high standards of data protection.
Site(s) de centre de données
Australie, Royaume-Uni, États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
GPT 3.5, GPT4. GPT 4o, O1, CLaude V3 Opus, Claude V3 Sonnet, Claude V3 Haiku
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
We implement a zero-retention setting for all data processed by our language models. This means that no data is stored or retained after processing.
Politique de confidentialité des données du LLM
Our LLM data residency policy ensures that all language model data is securely hosted within AWS Bedrock and Azure OpenAI environments.
Politique de résidence des données des LLM
Our LLM data residency policy ensures that all language model data is securely hosted within specific regional locations to meet diverse compliance and regulatory requirements. We utilize data centers located in US East, Australia East, and EU London,