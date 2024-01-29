Règle de conservation des données
- Customer Data(メッセージの内容): TellYaが読み取ったメッセージの内容については、メッセージ翻訳が完了するまでキューの中に一時的に保存されますが、翻訳内容の投稿が成功し次第削除されます。データベースやファイル中への永続化は行われません。なんらかの原因により、翻訳や投稿に失敗したメッセージに関しては最大14日間保管されたあと削除されます。障害対応以外でこのデータが使われることはありません。
- 翻訳対象となったメッセージのメタデータ（タイムスタンプ・ユーザーID等）：ログとして最大1年間保存されます
Règles d’archivage et de suppression des données
上記の、retention policyに定める期間が経過したデータについては自動的に削除されます。
Règle de stockage des données
AWS標準のインフラレベルの暗号化に加え、APIトークンなどの重要情報に関してはアプリケーションレベルの暗号化も追加で行っております。
Site(s) de centre de données
Japon
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI gpt-4o and gpt-4o-mini
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
不正使用検知などの目的のため、OpenAIにより30日間保持されますが、モデルの学習や改善などには使われません。
Politique de confidentialité des données du LLM
メッセージごとに独立した翻訳リクエストをAPIへ送信しています。ファインチューニングは行っていないため、他の顧客のデータが参照される可能性はありません。
Politique de résidence des données des LLM
日本国内のAWSで処理されたあと、OpenAIのインフラ（主に米国）で処理されます。