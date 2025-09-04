Règle de conservation des données
[ Riido–Slack 통합 데이터 보존 정책 ]
Riido–Slack 통합은 통합이 활성 상태를 유지하는 동안에만 Slack 관련 데이터를 보유합니다. 여기에는 Slack 워크스페이스 식별자, 워크스페이스 메타데이터(이름 및 로고), 멤버 식별자 및 프로필 정보(닉네임 및 프로필 사진), 공개 채널 및 Riido 앱이 명시적으로 초대된 비공개 채널의 채널 식별자와 이름, 선택된 메시지 및 스레드 식별자, OAuth 액세스 토큰이 포함됩니다. 보유하는 모든 데이터는 통합의 의도된 기능을 제공하는 데에만 사용됩니다. 통합이 제거되면, 정의된 삭제 및 백업 보존 기간을 초과하여 Slack 관련 데이터는 더 이상 보유되지 않습니다.
Règles d’archivage et de suppression des données
[ Riido의 Slack 데이터 삭제 정책 ]
Riido는 더 이상 필요하지 않은 Slack 관련 고객 데이터를 장기 보관 목적으로 아카이빙하지 않습니다. Riido–Slack 통합이 제거될 때—Slack 워크스페이스 관리자가 Slack에서 앱을 제거하거나 Riido 워크스페이스에서 통합을 제거한 경우—관련 Slack 데이터는 삭제 대상으로 예약됩니다. Riido는 안정성 및 재해 복구 목적으로 암호화된 시스템 백업을 유지하지만, 삭제된 고객 데이터는 최대 7일 동안만 이러한 백업 내에서 유지될 수 있으며, 그 기간 동안 접근하거나 사용될 수 없습니다.
Règle de stockage des données
[ Riido–Slack 통합 데이터 저장소 및 보안 ]
Riido–Slack 통합으로 수집된 모든 데이터는 아시아 지역의 Amazon Web Services(AWS)에 호스팅된 데이터베이스에 저장됩니다. 데이터는 전송 중 업계 표준 암호화(TLS)를 사용하여 전달됩니다. 저장된 데이터에 대한 접근은 인증된 Riido 시스템 및 담당자로 제한되며, Slack 통합을 운영 및 지원하기 위해서만 사용됩니다. 암호화된 백업은 AWS Key Management Service(KMS)를 사용하여 유지되어 데이터 보호 및 무결성을 보장합니다.
Site(s) de centre de données
République de Corée
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no