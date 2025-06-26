Règle de conservation des données
TimeWriter will only keep as much data as needed to function, in accordance with applicable local laws and GDPR, for as long as user is an active member. Data shall not be kept any longer than the app is installed in a Slack workspace
Règles d’archivage et de suppression des données
When TimeWriter app in uninstalled from a workspace, users shall be deleted permanently.
Règle de stockage des données
TimeWriter will only keep as much data as needed to function, in accordance with applicable local laws and GDPR, for as long as user is an active member. Data shall not be kept any longer than the app is installed in a Slack workspace
Site(s) de centre de données
Royaume-Uni
Détails sur l’hébergement des données
Hosted on secure cloud services
Société chargée de l’hébergement des données
Linode, Akamai
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no