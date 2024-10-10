Règle de conservation des données
Fullstory retains user sessions based on your Session replay retention period and associated data based on your Product analytics retention period as specified on Settings > Account Management > Subscription page within your Fullstory account.
Règles d’archivage et de suppression des données
After you’ve paused data capture, an account administrator should send an email to support@fullstory.com requesting data to be deleted. Note that the email address must match that of an administrator on the account.
Règle de stockage des données
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Site(s) de centre de données
États-Unis, Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted
Société chargée de l’hébergement des données
GCP
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no