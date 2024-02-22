Règle de conservation des données
GroupHang will retain Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.
Règles d’archivage et de suppression des données
For manual deletion, users can contact our support team to request deletion at grouphangapp@gmail.com. Currently we do not support data archival/retrieval.
Règle de stockage des données
The security of data generated by GroupHang is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect data generated by GroupHang, we cannot guarantee its absolute security.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
MongoDB, AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no