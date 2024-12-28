Règle de conservation des données
EasyMentioner does not store any customer data. All processed data is ephemeral and is handled in real-time, ensuring no retention of user data on our servers.
Règles d’archivage et de suppression des données
Since EasyMentioner does not store customer data, there is no archival or removal process necessary. All data is processed momentarily and discarded after use.
Règle de stockage des données
EasyMentioner does not store customer data. We do not maintain or retain any data on our servers, ensuring maximum privacy for our users.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no