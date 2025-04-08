Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Brainfish retain's customer data for up to 30 days after a deletion request is received, at which point it is securely purged from all active and backup systems. Data not subject to deletion requests is retained only as long as necessary for the provision of services and legal/regulatory compliance, after which it is anonymized or securely deleted. A data process agreement can be provided upon request.

Règles d’archivage et de suppression des données Brainfish deletes customer data upon service termination, end of retention period, or customer request (unless required for legal/business needs). Secure deletion protocols are used, with confirmation reports available on request and all actions logged for compliance.

Règle de stockage des données All sensitive data is encrypted at rest using AES-256 encryption. This applies to databases, file storage, and backups. Keys are managed securely using AWS Key Management Service (KMS).

Site(s) de centre de données Australie, États-Unis

Détails sur l’hébergement des données Cloud-hosted on AWS

Société chargée de l’hébergement des données Amazon Web Services (AWS).

L’application/le service a des sous-processeurs yes

Directives relatives aux sous-processeurs https://trust.brainfi.sh/subprocessors

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) Anthropic Claude, Gemini

Confirmer les paramètres de conservation des LLM Brainfish is configured for zero data retention. Prompts and outputs are not stored or used to train the Claude or Gemini model. All data is deleted immediately after processing.

Politique de confidentialité des données du LLM Brainfish's LLM operates in a multi-tenant environment on AWS Bedrock or Vertex AI, which ensures our data is logically isolated and kept secure from other tenants using strict access controls.