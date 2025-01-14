Règle de conservation des données
Customer and workspace data is retained only while the application is installed. All data is permanently deleted upon app removal or uninstallation.
Règles d’archivage et de suppression des données
We do not archive user data. All customer and workspace data is fully removed upon uninstallation of the application.
Règle de stockage des données
Customer information is stored only for the duration that the application is installed and actively in use.
Site(s) de centre de données
Royaume-Uni
Détails sur l’hébergement des données
All application data is hosted in a managed relational database deployed in the Europe (London) AWS region.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
https://cosy.community/privacy-policy
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no