Règle de conservation des données
Slack content is stored as embeddings using vector databases like Turbopuffer. These embeddings allow for efficient searches and comparisons across different pieces of text to provide accurate and relevant responses to your questions.
Notion’s vector databases have been reviewed by our Security team and independently assessed by an external auditor as part of our SOC 2 Type II attestations. See https://www.notion.com/help/notion-ai-security-practices for more information.
Règles d’archivage et de suppression des données
Notion treats your Slack content with the privacy principle of data minimization in mind. If you decide to disconnect your Slack environment from Notion AI, your Slack content will become unsearchable, and we will begin deleting any data that is stored.
Règle de stockage des données
Slack content is stored as embeddings using vector databases like Turbopuffer. These embeddings allow for efficient searches and comparisons across different pieces of text to provide accurate and relevant responses to your questions.
Notion’s vector databases have been vetted by our Security team as well as by an external auditor to obtain their SOC2 Type II attestations.
For specific locations, please refer to this link: https://notion.notion.site/Notion-s-List-of-Subprocessors-268fa5bcfa0f46b6bc29436b21676734?pvs=74
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Open AI models, Anthropic models
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
When using Notion AI, our LLM providers utilize zero data retention, so no data is stored with LLM providers.
Politique de confidentialité des données du LLM
Politique de résidence des données des LLM